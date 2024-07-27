Утечка раскрыла дату выхода бета-версии оболочки Samsung One UI 7

Ранее Джамбор писал в соцсети Х, что One UI 7 «выйдет на следующей неделе». Теперь же он утверждает, что бета оболочки появится в понедельник, 29 июля.

Ожидается, что новое ПО предложит несколько твиков (тонких настроек), вдохновлённых iOS, и несколько новых функций. Согласно ряду утечек, One UI 7 принесёт отдельные панели для уведомлений и быстрых настроек, как в iOS и Xiaomi HyperOS. Кроме того, новое программное обеспечение может предложить ещё один способ блокировки приложений.

Джамбор и несколько утечек до него утверждают, что сначала новый интерфейс появится на смартфонах серии S24 и складных телефонах Samsung. Но ожидается, что и предыдущие линейки устройств Samsung также получат это обновление.

Как бы то ни было, у пользователей будет время протестировать новинку до публичного релиза в конце года.