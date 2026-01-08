Утечка раскрыла дизайн Honor Magic 8 Pro Air и версии Porsche-версии смартфона

Опубликовано 08 января 2026, 16:491 мин.
Утечка раскрыла дизайн Honor Magic 8 Pro Air и версии Porsche-версии смартфонаКак вам?
В сеть утек внешний вид новых смартфонов Honor — Magic 8 Pro Air и Magic 8 RSR Porsche Edition. Изображение, опубликованное инсайдером с Weibo под ником @AlpacaPajamas, выглядит как официальный постер.
© @AlpacaPajamas
Дизайн Magic 8 Pro Air заметно отличается от прошлых утечек. Смартфон, как отмечают СМИ, в этот раз больше не похож ни на iPhone Air, ни на серию Honor 500. На задней панели расположен широкий горизонтальный модуль камеры. Внутри него — крупное круглое кольцо камеры и вытянутый «элемент» в форме капсулы. Светодиодная вспышка вынесена ниже модуля. Цвет корпуса — матовый оранжевый.
Версия RSR Porsche Design тоже получила обновленный внешний вид. Вместо привычного шестиугольного блока камер здесь используется закругленный квадрат. Внутри расположены четыре круглых элемента, а вспышка находится между двумя нижними камерами. Один из элементов напоминает СМИ охлаждающий модуль. Смартфон выполнен в новом лавандовом цвете.