Утечка раскрыла дизайн Honor Magic 8 Pro Air и версии Porsche-версии смартфона

Дизайн Magic 8 Pro Air заметно отличается от прошлых утечек. Смартфон, как отмечают СМИ, в этот раз больше не похож ни на iPhone Air, ни на серию Honor 500. На задней панели расположен широкий горизонтальный модуль камеры. Внутри него — крупное круглое кольцо камеры и вытянутый «элемент» в форме капсулы. Светодиодная вспышка вынесена ниже модуля. Цвет корпуса — матовый оранжевый.

Версия RSR Porsche Design тоже получила обновленный внешний вид. Вместо привычного шестиугольного блока камер здесь используется закругленный квадрат. Внутри расположены четыре круглых элемента, а вспышка находится между двумя нижними камерами. Один из элементов напоминает СМИ охлаждающий модуль. Смартфон выполнен в новом лавандовом цвете.