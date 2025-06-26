Утечка раскрыла камеры, аккумулятор и зарядку Xiaomi 15T Pro

Опубликовано 26 июня 2025, 20:101 мин.
Утечка раскрыла камеры, аккумулятор и зарядку Xiaomi 15T ProВполне достойно
Xiaomi готовит новые смартфоны 15T и 15T Pro — продолжение прошлогодней серии 14T. По слухам, анонс может состояться уже в сентябре. Инсайдер PaperKing14 раскрыл основные характеристики старшей модели 15T Pro.
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Смартфон получит три задние камеры: основную на 50 Мп (OmniVision OVX9100), телефото-камеру на 50 Мп (Samsung JN5) и ультраширокую на 13 Мп. Фронтальная камера — от Samsung, на 32 Мп. Обычный 15T, скорее всего, получит те же камеры, но с другим основным сенсором — OVX8000 на 50 Мп.
Оба смартфона будут оснащены батареей на 5500 мАч. При этом 15T Pro поддерживает быструю зарядку 90 Вт, а стандартная модель — 67 Вт.
По процессорам точной информации пока нет, но, судя по прошлому поколению, можно ожидать, что 15T получит чип серии Dimensity 8400, а 15T Pro — более мощный Dimensity 9400 Plus.