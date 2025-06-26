Утечка раскрыла камеры, аккумулятор и зарядку Xiaomi 15T Pro

Смартфон получит три задние камеры: основную на 50 Мп (OmniVision OVX9100), телефото-камеру на 50 Мп (Samsung JN5) и ультраширокую на 13 Мп. Фронтальная камера — от Samsung, на 32 Мп. Обычный 15T, скорее всего, получит те же камеры, но с другим основным сенсором — OVX8000 на 50 Мп.

Оба смартфона будут оснащены батареей на 5500 мАч. При этом 15T Pro поддерживает быструю зарядку 90 Вт, а стандартная модель — 67 Вт.

По процессорам точной информации пока нет, но, судя по прошлому поколению, можно ожидать, что 15T получит чип серии Dimensity 8400, а 15T Pro — более мощный Dimensity 9400 Plus.