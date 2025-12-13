Утечка раскрыла характеристики, дизайн и цены Realme Narzo 90 и Narzo 90x

Realme Narzo 90x (тоже по слухам) станет более доступной моделью. Он получит 6,8-дюймовый HD+ дисплей с частотой 144 Гц и яркостью до 1200 нит. В качестве платформы ожидается Dimensity 6300, варианты памяти — 6/128 ГБ или 8/128 ГБ. Основная камера будет состоять из модулей 50 МП + 2 МП, фронтальная — 8 МП. Как и старшая модель, смартфон оснащён батареей 7000 мА·ч и зарядкой 60 Вт.

Narzo 90x может выйти в цветах Flash Blue и Nitro Blue по цене от 14 999 рупий (13 200 рублей) с учётом акций. Narzo 90 появится в Victory Gold и Carbon Black, а цена стартует примерно с 17 999 рупий (15 900 рублей).