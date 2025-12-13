Утечка раскрыла характеристики, дизайн и цены Realme Narzo 90 и Narzo 90x

Утечка раскрыла характеристики, дизайн и цены Realme Narzo 90 и Narzo 90xКак вам?
© Realme
Realme Narzo 90 (по слухам) может получить 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 1400 нит. Смартфон, вероятно, будет работать на чипе Dimensity 6400 Max и иметь такие же варианты памяти, как Narzo 90x. Основная камера, по данным утечки, будет состоять из 50-мегапиксельного сенсора и дополнительного модуля на 2 МП. Фронтальная камера — 50 МП. Также ожидается аккумулятор на 7000 мА·ч с зарядкой 60 Вт, память UFS 2.2 и фирменная оболочка Realme UI 6.0.
Realme Narzo 90x (тоже по слухам) станет более доступной моделью. Он получит 6,8-дюймовый HD+ дисплей с частотой 144 Гц и яркостью до 1200 нит. В качестве платформы ожидается Dimensity 6300, варианты памяти — 6/128 ГБ или 8/128 ГБ. Основная камера будет состоять из модулей 50 МП + 2 МП, фронтальная — 8 МП. Как и старшая модель, смартфон оснащён батареей 7000 мА·ч и зарядкой 60 Вт.
Narzo 90x может выйти в цветах Flash Blue и Nitro Blue по цене от 14 999 рупий (13 200 рублей) с учётом акций. Narzo 90 появится в Victory Gold и Carbon Black, а цена стартует примерно с 17 999 рупий (15 900 рублей).