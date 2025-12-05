Утечка раскрыла новые детали дисплея доступного iPhone 17e

По данным источников, дисплей для этой модели будут производить компании BOE, Samsung Display и LG Display, при этом основная часть заказов, как утверждается, достанется BOE.

Экран iPhone 17e будет основан на той же технологии LTPS OLED, что и в текущем iPhone 16e. Однако рамки вокруг дисплея станут заметно тоньше. Apple, по слухам, планирует отправить на рынок около 8 миллионов устройств в первой половине 2026 года.

Ранее появлялась информация, что iPhone 17e получит 18-мегапиксельную фронтальную камеру — такую же, как у всей остальной линейки iPhone 17. Основная камера, скорее всего, останется на уровне 48 мегапикселей, как и у iPhone 16e. Ожидается также, что смартфон будет работать на новом чипе A19.