Утечка раскрыла рекордную батарею Xiaomi 17T Pro на 8500 мАч

Согласно данным, ёмкость аккумулятора составит 8500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт. Это больше, чем у основных моделей серии Xiaomi 17 Pro. Также ожидается, что устройство получит высокую степень защиты от воды и пыли — IP69.

В качестве основного процессора, вероятно, будет использоваться MediaTek Dimensity 9500. Для разблокировки может быть применён улучшенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

В целом, Xiaomi 17T Pro станет глобальной версией модели Redmi K90 Ultra, уже представленной в Китае.