Утечка раскрыла рекордную батарею Xiaomi 17T Pro на 8500 мАч

Опубликовано 06 февраля 2026, 22:271 мин.
Утечка раскрыла рекордную батарею Xiaomi 17T Pro на 8500 мАчЕщё и защита будет «на уровне»
Судя по утечкам, готовящийся к выпуску флагман Xiaomi 17T Pro может стать одним из самых выносливых и защищённых на рынке.
© Xiaomi
Согласно данным, ёмкость аккумулятора составит 8500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт. Это больше, чем у основных моделей серии Xiaomi 17 Pro. Также ожидается, что устройство получит высокую степень защиты от воды и пыли — IP69.
В качестве основного процессора, вероятно, будет использоваться MediaTek Dimensity 9500. Для разблокировки может быть применён улучшенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.
В целом, Xiaomi 17T Pro станет глобальной версией модели Redmi K90 Ultra, уже представленной в Китае.