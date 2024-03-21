Утечки о Google Pixel 8a: 120 Гц и более широкая доступность

Самым большим недостатком Pixel 7a был дисплей с частотой обновления 90 Гц. В модели 8a она повышена до 120 Гц, что соответствует Pixel 8. Оба телефона также могут похвастаться яркой OLED-панелью с яркостью 1400 нит.

Pixel 8a получит значительный прирост благодаря Google Tensor G3 — тому же чипу, на котором работает Pixel 8. Это означает, как минимум, более быструю работу.

В то время как камеры серии Pixel A всегда на высоте благодаря «магии» Google, аппаратное обеспечение часто отставало. В модели 8a используется тот же 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX787, что и в модели 7a, но стоит ждать некоторые улучшения благодаря процессору Tensor G3.

Одно из самых больших разочарований в телефонах Pixel — ограниченная доступность. Модель 7a была доступна только в 21 стране. Хорошие новости? Утечка информации о 8a говорит о том, что Google собирается расширить продажи в 11 новых регионах, включая Восточную Европу.