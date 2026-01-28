Утек дизайн следующей Android 17

Новые элементы с размытым фоном могут появиться в регулировке громкости, меню питания и др. Сами по себе они выглядят неплохо, но вызывают у комментаторов опасения, что Android «начнёт терять свою индивидуальность». Тем более что уже появлялись слухи о разделении панели уведомлений и быстрых настроек — как в iOS.