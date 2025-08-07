Телефоны
Опубликовано 07 августа 2025, 15:10
1 мин.

Утекла часть характеристик среднебюджетных смартфонов Realme P4 и P4 Pro 5G

Для индийского рынка
Realme скоро представит новые смартфоны серии P — модели P4 5G и P4 Pro 5G. По данным источников, устройства могут быть представлены в конце августа, а продажи начнутся в начале сентября.
© Realme

Realme P4 5G будет доступен в трёх версиях:

  • 6 ГБ + 128 ГБ

  • 8 ГБ + 128 ГБ

  • 8 ГБ + 256 ГБ

Цвета корпуса: синий (Engine Blue), серый (Steel Gray) и красный (Forge Red). Модельный номер устройства — RMX5110.

© Realme

Realme P4 Pro 5G получит варианты памяти:

  • 8 ГБ + 128 ГБ

  • 8 ГБ + 256 ГБ

  • 12 ГБ + 256 ГБ

Цветовые варианты — тёмно-зелёный (Midnight Ivy), тёмное дерево (Dark Oak Wood) и светлое дерево (Birch Wood). Самая мощная версия, вероятно, не будет доступна в зелёном цвете. Модельный номер — RMX5116.

Цена Realme P4 Pro 5G, по предварительным данным, составит около 25 000 рупий ($280).