Утекла часть характеристик среднебюджетных смартфонов Realme P4 и P4 Pro 5G

Опубликовано 07 августа 2025, 15:101 мин.
Утекла часть характеристик среднебюджетных смартфонов Realme P4 и P4 Pro 5GДля индийского рынка
Realme скоро представит новые смартфоны серии P — модели P4 5G и P4 Pro 5G. По данным источников, устройства могут быть представлены в конце августа, а продажи начнутся в начале сентября.
© Realme
Realme P4 5G будет доступен в трёх версиях:
-
6 ГБ + 128 ГБ
-
8 ГБ + 128 ГБ
-
8 ГБ + 256 ГБ
Цвета корпуса: синий (Engine Blue), серый (Steel Gray) и красный (Forge Red). Модельный номер устройства — RMX5110.
Realme P4 Pro 5G получит варианты памяти:
-
8 ГБ + 128 ГБ
-
8 ГБ + 256 ГБ
-
12 ГБ + 256 ГБ
Цветовые варианты — тёмно-зелёный (Midnight Ivy), тёмное дерево (Dark Oak Wood) и светлое дерево (Birch Wood). Самая мощная версия, вероятно, не будет доступна в зелёном цвете. Модельный номер — RMX5116.
Цена Realme P4 Pro 5G, по предварительным данным, составит около 25 000 рупий ($280).