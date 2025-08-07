Утекла часть характеристик среднебюджетных смартфонов Realme P4 и P4 Pro 5G

Для индийского рынка

Realme скоро представит новые смартфоны серии P — модели P4 5G и P4 Pro 5G. По данным источников, устройства могут быть представлены в конце августа, а продажи начнутся в начале сентября.