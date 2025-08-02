Утекли фото батареи iPhone 17 Air — она крошечная и вмещает всего 2900 mAh

Мал, да удал?

В Сети появились снимки предполагаемой батареи для будущего iPhone 17 Air. Как и считалось, в стремлении сделать модель максимально тонкой Apple серьёзно сократила ёмкость аккумулятора — всего около 2900 mAh. Для сравнения: у базового iPhone 16 аккумулятор на 3561 mAh, и это самая маленькая батарея в серии.