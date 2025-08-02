Опубликовано 02 августа 2025, 19:251 мин.
Утекли фото батареи iPhone 17 Air — она крошечная и вмещает всего 2900 mAhМал, да удал?
В Сети появились снимки предполагаемой батареи для будущего iPhone 17 Air. Как и считалось, в стремлении сделать модель максимально тонкой Apple серьёзно сократила ёмкость аккумулятора — всего около 2900 mAh. Для сравнения: у базового iPhone 16 аккумулятор на 3561 mAh, и это самая маленькая батарея в серии.
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iPhone 17 Air заменит плохо продававшуюся Plus-модель и будет отличаться радикально тонким корпусом и одиночной основной камерой, как у iPhone 16e. Несмотря на маленький объём аккумулятора, Apple планирует использовать стальной корпус для батареи. Такая технология дебютировала в iPhone 16 Pro — сталь помогает быстрее отводить тепло.
Кроме того, во всех смартфонах линейки iPhone 17 можно будет легче заменять аккумуляторы. Презентация устройств, по слухам, состоится в начале сентября.