Утекли фото смартфона Oppo Find X6 с абсурдно большой камерой

Стоит отметить, что у модели Find X6 Pro будет другой дизайн с круглым модулем камеры. Другие утечки предполагают, что Find X6 будет оснащён чипсетом Dimensity 9200, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.