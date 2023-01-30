Утекли фото смартфона Oppo Find X6 с абсурдно большой камерой

20:27, 30 января 2023
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Утекли фото смартфона Oppo Find X6 с абсурдно большой камеройПочти вполовину задней половины
Oppo готовится к запуску смартфонов серии Find X6 в Китае в следующем месяце. В сети появились изображения устройств.
Фото: Unsplash
В частности, инсайдер опубликовал фотографию задней панели модели Oppo Find X6. На снимке видно очень большой блок камеры квадратной формы.
Стоит отметить, что у модели Find X6 Pro будет другой дизайн с круглым модулем камеры. Другие утечки предполагают, что Find X6 будет оснащён чипсетом Dimensity 9200, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.