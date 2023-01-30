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20:27, 30 января 2023
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Утекли фото смартфона Oppo Find X6 с абсурдно большой камерой

Почти вполовину задней половины

Oppo готовится к запуску смартфонов серии Find X6 в Китае в следующем месяце. В сети появились изображения устройств.

Утекли фото смартфона Oppo Find X6 с абсурдно большой камерой

Фото: Unsplash

В частности, инсайдер опубликовал фотографию задней панели модели Oppo Find X6. На снимке видно очень большой блок камеры квадратной формы.

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Фото: Weibo

Стоит отметить, что у модели Find X6 Pro будет другой дизайн с круглым модулем камеры. Другие утечки предполагают, что Find X6 будет оснащён чипсетом Dimensity 9200, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

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