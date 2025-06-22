Утекли характеристики необычного Nothing Phone (3) перед анонсом

Телефон будет оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с технологией LTPO и разрешением 1.5K. Камеры — одно из главных улучшений: основная камера на 50 Мп, ультраширокая — тоже на 50 Мп, и добавлена новая 50-Мп перископическая камера с 3-кратным зумом. Фронтальная камера также получит апгрейд до 50 Мп (вместо 32 Мп в прошлой модели).

Аккумулятор увеличат до 5150 мАч, а скорость зарядки поднимут до 100 Вт. Останется и поддержка беспроводной зарядки, включая обратную. Появится поддержка eSIM.

Смартфон будет работать на базе Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.5 и чипсетом Snapdragon 8s Gen 4. Также подтверждены модули NFC и двухсимочная поддержка.

По слухам, задняя часть корпуса получит обновлённый дизайн камер и новые LED-эффекты вместо привычной Glyph-подсветки.