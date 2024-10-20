Утекли подробности iPhone 17 Slim: чип A19, одна камера и 8 ГБ ОЗУ

Под капотом iPhone 17 Slim будет работать мощный чип A19. Он также будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, устройство будет иметь фронтальную камеру на 24 Мп.

Одной из отличительных особенностей iPhone 17 Slim является его ожидаемый совершенно новый дизайн и форм-фактор. Хотя конкретные детали остаются в секрете, от инсайдеров известно, что Apple стремится создать устройство, которое выделяется среди своих предшественников.

Также ходят слухи, что компания рассматривает возможность установки цены на iPhone 17 Slim выше, чем на iPhone Pro Max.