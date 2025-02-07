Увы, не компакт: Asus представила флагманский Zenfone 12 Ultra на Snapdragon 8 Elite

В отличие от предыдущих моделей серии, устройство получилось крупным, с 6.78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO, который поддерживает 120 Гц (с разгоном до 144 Гц в играх) и пиковую яркость 2500 нит.

Основная камера оснащена новым сенсором Sony Lytia-700 и гибридным 6-осевым стабилизатором четвёртого поколения, который на 66% эффективнее, чем в Zenfone 11 Ultra.

Телефото-модуль на 32 Мп обеспечивает 3-кратный оптический и до 30-кратного цифрового зума, а фронтальная камера получила 32-мегапиксельный широкоугольный объектив.