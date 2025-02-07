Увы, не компакт: Asus представила флагманский Zenfone 12 Ultra на Snapdragon 8 Elite

Увы, не компакт: Asus представила флагманский Zenfone 12 Ultra на Snapdragon 8 EliteЦена стартуе с €1000
В отличие от предыдущих моделей серии, устройство получилось крупным, с 6.78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO, который поддерживает 120 Гц (с разгоном до 144 Гц в играх) и пиковую яркость 2500 нит.
Основная камера оснащена новым сенсором Sony Lytia-700 и гибридным 6-осевым стабилизатором четвёртого поколения, который на 66% эффективнее, чем в Zenfone 11 Ultra.
Телефото-модуль на 32 Мп обеспечивает 3-кратный оптический и до 30-кратного цифрового зума, а фронтальная камера получила 32-мегапиксельный широкоугольный объектив.
Смартфон получил аккумулятор на 5500 мАч с 65-ваттной быстрой зарядкой и 15-ваттной беспроводной.
Приятный бонус — наличие 3.5-мм разъёма для наушников. В Европе Zenfone 12 Ultra поступил в продажу по цене €1100, а до конца февраля его можно купить со скидкой за €1000.