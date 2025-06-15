Уязвимость в iPhone использовалась для слежки за журналистами

Шпионская программа Graphite от израильской компании Paragon могла тайно получить доступ к сообщениям, камере, микрофону и геолокации устройства. Эксперты из Citizen Lab обнаружили, что жертвами атаки стали итальянский журналист Чиро Пеллегрино и ещё один известный европейский журналист. Они получили уведомления от Apple о попытке слежки.

Позже выяснилось, что итальянские спецслужбы действительно использовали Graphite в ряде расследований, включая борьбу с терроризмом, но отрицают слежку за журналистами. В связи с этим Paragon разорвала контракт с Италией.