Уязвимость в iPhone использовалась для слежки за журналистами

Опубликовано 15 июня 2025, 16:301 мин.
Уязвимость в iPhone использовалась для слежки за журналистамиС помощью шпионской программы Paragon
Apple сообщила об устранённой уязвимости в приложении «Сообщения», которая использовалась хакерами для слежки за журналистами. Проблема, получившая код CVE-2025−43 200, позволяла заражать устройство через фото или видео, отправленные по iMessage.
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Шпионская программа Graphite от израильской компании Paragon могла тайно получить доступ к сообщениям, камере, микрофону и геолокации устройства. Эксперты из Citizen Lab обнаружили, что жертвами атаки стали итальянский журналист Чиро Пеллегрино и ещё один известный европейский журналист. Они получили уведомления от Apple о попытке слежки.
Позже выяснилось, что итальянские спецслужбы действительно использовали Graphite в ряде расследований, включая борьбу с терроризмом, но отрицают слежку за журналистами. В связи с этим Paragon разорвала контракт с Италией.