Уже начались продажи подделок новейших флагманских смартфонов Samsung

14 января состоится презентация новой флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S21. Уже сейчас в сети появились подделки устройств. Они очень похожи на аппараты, которые были изображены на рендерах Galaxy S21. Однако по аппаратам видно, что их качество не на том уровне, какой должен быть у Samsung.