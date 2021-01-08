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Уже начались продажи подделок новейших флагманских смартфонов Samsung
Их презентация состоится 14 января
14 января состоится презентация новой флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S21. Уже сейчас в сети появились подделки устройств. Они очень похожи на аппараты, которые были изображены на рендерах Galaxy S21. Однако по аппаратам видно, что их качество не на том уровне, какой должен быть у Samsung.
В сети опубликовали фото подделок двух моделей — Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra. Подделали даже коробки из-под смартфонов. Пока неясно, что находится внутри этих устройств. Но в любом случае приобретать что-то в интернете до официального анонса смартфонов не стоит.
Напомним, от Galaxy S21 ждут работу дисплеев при 120 Гц даже в высочайшем разрешении, а также новый процессор Exynos 2100.