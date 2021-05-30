Уже началось производство экранов для iPhone 13

В линейке смартфонов Apple 2021 года ожидаются четыре модели: 5,4-дюймовый iPhone 13 mini, 6,1-дюймовый iPhone 13, 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max.

Предполагается, что Samsung производит LTPO-TFT панели с поддержкой частоты обновления в 120 Гц для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Также сообщается, что новые экраны для старших моделей смартфонов Apple будут на 20% более энергоэффективными по сравнению с предшественниками. Кроме того, LTPO-панели могут принести функцию Always On Display в айфоны.

Для iPhone 13 mini и iPhone 13, скорее всего, изготавливаются панели с частотой обновления 60 Гц. Делает их LG.