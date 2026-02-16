Уже появился список устройств Poco, которые получат Android 17

Смартфоны Poco, которые получат Android 17

- Серия F: Poco F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro

- Серия X: Poco X8 Pro, X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro

- Серия M: Poco M8 5G, M8 Pro 5G, M7 4G, M7 5G, M7 Plus

- Серия C: Poco C85 4G, C85 5G, C71

- Планшеты: Poco Pad M1 и Poco Pad X1

Что нового в Android 17? Если кратко, то пока акцент на улучшенной работе на планшетах и складных устройствах. Все приложения должны, например, автоматически подстраиваться под размер экрана, без чёрных полос по бокам. Также обновлён дизайн в стиле Material 3: больше эффектов и т. д.