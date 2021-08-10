Уже второй смартфон модели OnePlus Nord 2 взорвался в руках у человека

OnePlus сообщила, что первый инцидент объясняется воздействием неких внешних факторов, а не дефектами производства. Однако если пользователь Twitter под именем Shubham Srivastava говорит правду, то у OnePlus Nord 2 всё же могут быть проблемы.

Мужчина рассказал, что смартфон взорвался в руках его отца, который, кстати, правительственный чиновник. Правда, он не загрузил фотографий, подтверждающих это. По словам мужчины, взрыв не причинил серьёзного вреда его отцу. Эту ситуацию компания OnePlus пока не прокомментировала.