В 2,5 млрд раз! Samsung сделает вход по отпечаткам пальцев более безопасным

Сообщается, что Samsung может подготовить эту технологию всего через пару лет. По данным Samsung Display, одновременное использование трёх отпечатков пальцев для аутентификации в 2,5 млрд раз безопаснее, чем использование только одного отпечатка пальца. Кроме того, новая технология удобнее, ведь можно прикладывать палец к любому месту на дисплее.

Считается, что новая технология станет фактическим стандартом безопасности.