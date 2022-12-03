В 2,5 млрд раз! Samsung сделает вход по отпечаткам пальцев более безопасным

12:05, 03 декабря 2022
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В 2,5 млрд раз! Samsung сделает вход по отпечаткам пальцев более безопаснымДа, прирост именно такой
Как повысить безопасность аутентификации на основе отпечатков пальцев? Как вариант, сделать весь OLED-экран способным одновременно сканировать несколько пальцев. Именно над такой технологией сейчас работает Samsung.
Фото: Unsplash
Сообщается, что Samsung может подготовить эту технологию всего через пару лет. По данным Samsung Display, одновременное использование трёх отпечатков пальцев для аутентификации в 2,5 млрд раз безопаснее, чем использование только одного отпечатка пальца. Кроме того, новая технология удобнее, ведь можно прикладывать палец к любому месту на дисплее.
Считается, что новая технология станет фактическим стандартом безопасности.