В 2021 году выйдет пять смартфонов с поддержкой сверхбыстрой 100-Вт зарядки

Как пишет GSMArena, одним из таких устройств может стать флагманский Samsung Galaxy S21. Ещё двумя смартфонами со Snapdragon 875 и поддержкой сверхбыстрой 100-Вт зарядки предположительно называют OnePlus 9 Pro и Xiaomi Mi 11 Pro. Не исключено, что список пополнит даже модель Meizu.

А вот от компании LG не стоит ждать выпуска смартфона на процессоре Snapdragon 875 в первой половине 2021 года.