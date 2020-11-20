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В 2021 году выйдет пять смартфонов с поддержкой сверхбыстрой 100-Вт зарядки
Какие точно, пока неизвестно
Уже скоро Qualcomm представит новый топовый процессор, который ждут под именем Snapdragon 875. Эта платформа обеспечит поддержку сверхбыстрой 100-Вт зарядки благодаря технологии Quick Charge 5. Инсайдеры сообщают, что в первом квартале 2021 года выйдет сразу пять смартфонов с такой технологией.
Как пишет GSMArena, одним из таких устройств может стать флагманский Samsung Galaxy S21. Ещё двумя смартфонами со Snapdragon 875 и поддержкой сверхбыстрой 100-Вт зарядки предположительно называют OnePlus 9 Pro и Xiaomi Mi 11 Pro. Не исключено, что список пополнит даже модель Meizu.
А вот от компании LG не стоит ждать выпуска смартфона на процессоре Snapdragon 875 в первой половине 2021 года.