В 2026 году iPhone 18 Pro получит полноценный интернет со спутников

Опубликовано 27 октября 2025, 15:451 мин.
В 2026 году iPhone 18 Pro получит полноценный интернет со спутниковЖдать ещё год
Apple, по слухам, планирует внедрить полноценный спутниковый 5G-интернет в будущие iPhone, возможно начиная с iPhone 18 Pro и Pro Max, а также в потенциальную складную модель.
© Ferra.ru
В отличие от существующих функций для экстренных сообщений, новая технология позволит пользоваться интернетом в любой точке мира, без привязки к сотовым вышкам и без дополнительного оборудования, как у Starlink. Ранее Apple сотрудничала с компанией Globalstar, но теперь обсуждается возможность партнёрства со SpaceX.
Однако в Сети уже задались вопросами: безопасность данных, стоимость сервиса и насколько Сеть будет зависеть от спутников над головой.
Но всегда стоит учитывать, что это всё слухи. Тем более, что серия iPhone 17 вышла совсем недавно.