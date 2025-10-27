В 2026 году iPhone 18 Pro получит полноценный интернет со спутников

В отличие от существующих функций для экстренных сообщений, новая технология позволит пользоваться интернетом в любой точке мира, без привязки к сотовым вышкам и без дополнительного оборудования, как у Starlink. Ранее Apple сотрудничала с компанией Globalstar, но теперь обсуждается возможность партнёрства со SpaceX.

Однако в Сети уже задались вопросами: безопасность данных, стоимость сервиса и насколько Сеть будет зависеть от спутников над головой.

Но всегда стоит учитывать, что это всё слухи. Тем более, что серия iPhone 17 вышла совсем недавно.