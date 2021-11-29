В аэропорту изъяли партию контрабандных айфонов на $5 млн

Управление налоговой разведки (DRI) провело расследование относительно изъятых 3646 смартфонов в аэропорту Мумбаи. Стало известно, что iPhone 13 доставлялись из Гонконга и импортировались в Индию. Они указывались как «карты памяти». Отправка айфонов под фальшивой биркой, вероятно, позволила бы избежать таможенных пошлин, которые взимаются со смартфонов.

Отмечается, что правоохранители Индии также обнаружили 12 единиц недавно анонсированной модели Google Pixel 6 Pro, которая официально не была представлена на индийском рынке. Также контрабандисты перевозили Apple Watch.

Ранее таможня Гонконга обнаружила в водах возле местного аэропорта партию контрабандных видеокарт.