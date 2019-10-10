В Африке впервые изготовили смартфон «с нуля»

Называются смартфоны Mara X и Mara Z. Их производство — часть государственной инициативы «Сделано в Руанде». До этого все устройства африканских компаний собирались в странах континента, но компоненты для них импортировали. Завод Mara Group же стал первым в Африке, где создают печатные платы для смартфонов. Это предприятие может производить до 10 тысяч аппаратов в день.

Модель Mara X получила четырёхядерный процессор МТ6739, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 3500 мАч, 5,5-дюймовый экран и камеры на 13 и 5 Мп. Стоит она $130.

Смартфон Mara Z имеет экран чуть больше — 5,7 дюймов, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора у него меньше — 3075 мАч. Стоит $190. Оба устройства, кстати, работают под управлением «чистого» Android 8.1.