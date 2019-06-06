В Android 10 разрешат подтверждать покупки лицом

Эта опция уже давно есть у iPhone вместе с технологией Face ID. Смартфоны на Android же пока можно только разблокировать при помощи лица. Теперь, судя по всему, Google решила исправить недоразумение и догнать основного конкурента. Вероятно, рабочий вариант подтверждения оплаты «лицом» мы увидим уже в финальной версии Android Q, выпуск которой ожидается чуть позже этим летом.

Для того, чтобы опция корректно работала в Android, производителям смартфонов нужно усовершенствовать технологии распознавания лица, которые ранее неоднократно давали сбои. Например, Samsung Galaxy S10 Plus можно легко разблокировать, если поднести к камере запись вашего лица. Это недостаточно надёжно для того, чтобы доверить функции подтверждение оплаты платежей. Однако, посмотрим, как компании будут решать проблему после официального появления опции в Android.