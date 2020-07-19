В Android 11 избавятся от «фильтра красоты» для селфи по умолчанию

Источники пишут, что Google запретила включать указанный выше режим по умолчанию в Android 11. В операционной системе при использовании API hardware.camera2.CameraDevice и android.hardware.Camera больше нельзя будет позволять изменять геометрию лица, цвет кожи и её рельеф. Такие требования появились в документе Android Compatibility Definition для Android 11.

В целом, пользователи смогут сами вручную активировать режим «бьютификации», если хочется. Однако по умолчанию будет запускаться основное приложение камеры без фильтров. Кому-то такое решение может показаться правильным, ведь данный режим может портить качество фотографий.