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В Android 11 избавятся от «фильтра красоты» для селфи по умолчанию
Его, конечно, можно будет включить самостоятельно
В новой версии операционной системы Android 11 избавятся от «фильтра красоты» для селфи по умолчанию. Данный режим «бьютификации» делает фотографии неестественными, скрывая недостатки кожи.
Источники пишут, что Google запретила включать указанный выше режим по умолчанию в Android 11. В операционной системе при использовании API hardware.camera2.CameraDevice и android.hardware.Camera больше нельзя будет позволять изменять геометрию лица, цвет кожи и её рельеф. Такие требования появились в документе Android Compatibility Definition для Android 11.
В целом, пользователи смогут сами вручную активировать режим «бьютификации», если хочется. Однако по умолчанию будет запускаться основное приложение камеры без фильтров. Кому-то такое решение может показаться правильным, ведь данный режим может портить качество фотографий.