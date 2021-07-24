В Android 12 будет легче делиться ссылками

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Сегодня в 16:56
В Android 12 будет легче делиться ссылкамиЭто показала бета-версия
Google выпустила третью бету Android 12 для тестировщиков. В ней появились очередные улучшения. Одно из них делает отправку URL проще.
Новая опция позволяет пользователю быстро копировать ссылку в приложениях. На скриншоте ниже показно, что в браузере Chrome имеется кнопка для ссылки. Если нажать на неё, можно быстро скопировать URL текущей страницы.
Gizchina
Кроме того, после копирования ссылки снизу появятся предложения, как можно ею поделиться (через контакты или мессенджеры).
Также Android 12 beta 3 получила поддержку длинных скриншотов. Они могут пригодиться, когда надо сделать скриншот изображения, не помещающегося на экран целиком.
Напомним, публичный релиз Android 12 намечен на август. Начиная с этого месяца, операционную систему будут постепенно получать смартфоны.