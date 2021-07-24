В Android 12 будет легче делиться ссылками

Кроме того, после копирования ссылки снизу появятся предложения, как можно ею поделиться (через контакты или мессенджеры).

Также Android 12 beta 3 получила поддержку длинных скриншотов. Они могут пригодиться, когда надо сделать скриншот изображения, не помещающегося на экран целиком.

Напомним, публичный релиз Android 12 намечен на август. Начиная с этого месяца, операционную систему будут постепенно получать смартфоны.