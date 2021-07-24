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В Android 12 будет легче делиться ссылками

Это показала бета-версия
Google выпустила третью бету Android 12 для тестировщиков. В ней появились очередные улучшения. Одно из них делает отправку URL проще.
В Android 12 будет легче делиться ссылками

Новая опция позволяет пользователю быстро копировать ссылку в приложениях. На скриншоте ниже показно, что в браузере Chrome имеется кнопка для ссылки. Если нажать на неё, можно быстро скопировать URL текущей страницы.

В Android 12 будет легче делиться ссылками

Gizchina

Кроме того, после копирования ссылки снизу появятся предложения, как можно ею поделиться (через контакты или мессенджеры).

Также Android 12 beta 3 получила поддержку длинных скриншотов. Они могут пригодиться, когда надо сделать скриншот изображения, не помещающегося на экран целиком.

Напомним, публичный релиз Android 12 намечен на август. Начиная с этого месяца, операционную систему будут постепенно получать смартфоны.