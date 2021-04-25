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В Android 12 изменится дизайн уведомлений
Выглядит приятнее
В Android 12 Developer Preview 3 обнаружили обновления в уведомлениях. Новая версия операционной системы принесёт им изменённый дизайн.
Редизайн получился небольшим. В карточках уведомлений изменилось местоположение счётчика для нотификаций от одного источника. В Android 11, если пользователь получает больше одного уведомления от какого-либо приложения, то их счётчик появляется в правом нижнем углу карточки. В Android 12 этот счётчик перемещается выше, становится рядом со значком раскрытия карточек. Кроме того, счётчик подсвечивается другим цветом.
GSMArena
Это изменение не только улучшает визуальное восприятие, но и позволяет сэкономить место для предварительного просмотра текста.
Напомним, официальный выпуск Android 12 состоится через несколько месяцев. К финальной сборке многое может измениться.