В Android 14 нашли встроенную игру-пасхалку

В Android 14 нашли встроенную игру-пасхалкуНа космическую тематику
Новая бета-версия Android 14 преподнесла пользователям интересный сюрприз. Несмотря на то, что основное внимание уделяется исправлению ошибок, в этом обновлении также появилось «пасхальное яйцо», которое можно обнаружить в настройках системы.
При открытии пасхального яйца в Android 14 пользователи попадают в игру на космическую тематику, показывая небольшой космический корабль в центре экрана. Пользователь может управлять космическим кораблем, проводя пальцем по экрану, контролируя направление движения и мощность движителей.
Чтобы открыть эту пасхалку, необходимо зайти в настройки версии Android и быстро нажать на номер версии Android. Появится новый логотип Android 14, длительное нажатие на который перенесет пользователя в захватывающую игру.
Несмотря на то что в настоящее время эта игра появилась лишь в Android 14 Beta 4, с выходом стабильной версии Android 14 пасхальное яйцо станет доступно всем пользователям.