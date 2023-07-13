В Android 14 нашли встроенную игру-пасхалку

Чтобы открыть эту пасхалку, необходимо зайти в настройки версии Android и быстро нажать на номер версии Android. Появится новый логотип Android 14, длительное нажатие на который перенесет пользователя в захватывающую игру.

Несмотря на то что в настоящее время эта игра появилась лишь в Android 14 Beta 4, с выходом стабильной версии Android 14 пасхальное яйцо станет доступно всем пользователям.