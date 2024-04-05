В Android 15 появятся скрытые уведомления и профили

Впервые функция «Личное пространство» была замечена в предыдущей бета-версии Android. Она позволяет создать заблокированный профиль для установки приложений, которые вы хотите сохранить в тайне. В этом обновлении появились новые интересные функции.

Настройка Private Space стала более информативной. Пользователи получают четкое объяснение назначения и ограничений функции. Google даже рекомендует создать специальный аккаунт Google для обеспечения лучшей конфиденциальности в Private Space.

Для дополнительного уровня безопасности Private Space теперь можно настроить на автоматическую блокировку после определенного периода бездействия. Кроме того, вы можете полностью скрыть Private Space из списка приложений, когда оно заблокировано, обеспечив полную невидимость. А «чувствительные» уведомления из приложений Private Space теперь можно скрыть с экрана блокировки.

Хотя эти функции присутствуют в последней бета-версии, важно отметить, что они могут быть недоступны в финальном релизе Android 15.