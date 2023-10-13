В Android добавят настройки для быстрого переключения между активными SIM

В Google сообщили о намерениях добавить в Android плитку «Быстрых настроек», чтобы пользователь мог как можно быстрее и с удобством переключаться между активными SIM или eSIM. Сейчас, чтобы это сделать, приходится в общих настройках выбирать «Настройки сети и Интернета», нужную SIM-карту и задавать предпочтения для мобильных данных и / или звонков. Но если пользователь в пути или держит смартфон в одной руке, такие настройки могут быть очень неудобными.

Именно для этого и появятся новые настройки. Возможно, новый функционал появится в Android 14 QPR1 после обновления операционной системы.