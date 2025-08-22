В Android наконец появилась регулировка яркости фонарика

В последнем августовском выпуске Android Canary 2025 плитка фонарика стала расширяемой. При нажатии открывается окно «Flashlight Strength» с ползунком, позволяющим увеличить или уменьшить яркость, а также кнопками для включения и выключения фонарика. Теперь уровень света можно быстро подстроить под ситуацию. По умолчанию на новых Pixel фонарик включается на 50% яркости.