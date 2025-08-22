В Android наконец появилась регулировка яркости фонарика

Опубликовано 22 августа 2025, 18:451 мин.
В Android наконец появилась регулировка яркости фонарикаПрямо из быстрых настроек
На смартфонах Pixel появилась возможность управлять яркостью встроенного фонарика прямо из панели быстрых настроек. Раньше, несмотря на то что Android 13 поддерживал управление яркостью фонарика через API, в быстром меню такой функции не было.
© Ferra.ru
В последнем августовском выпуске Android Canary 2025 плитка фонарика стала расширяемой. При нажатии открывается окно «Flashlight Strength» с ползунком, позволяющим увеличить или уменьшить яркость, а также кнопками для включения и выключения фонарика. Теперь уровень света можно быстро подстроить под ситуацию. По умолчанию на новых Pixel фонарик включается на 50% яркости.
Ранее для изменения яркости приходилось использовать сторонние приложения вроде FlashDim или Google Magnifier. Функция пока доступна в экспериментальной версии Android Canary, а в будущем может появиться в Android 16 QPR2.