В Android, похоже, добавят раздельные рингтоны для каждой SIM-карты

В последней тестовой версии Android (Canary 2604) специалисты нашли «намёки» на новую функцию. В коде программы появились строчки, которые говорят о возможности «выбрать уникальную мелодию для конкретной SIM-карты». Скорее всего, это будет работать и для физических карт, и для eSIM.

Пока функция не работает даже в тестовой сборке — найдены только текстовые заготовки. Если бы она уже действовала в Canary, можно было бы ждать её в Android 17. А так — остаётся только гадать.