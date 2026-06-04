В Android появилась функция записи экрана вместе с… лицом

Как это работает: вы запускаете запись экрана, выбираете «Весь экран» и включаете фронтальную камеру. Телефон одновременно записывает то, что вы делаете на экране, и то, что видит передняя камера. Лицо накладывается поверх записи экрана. Пока что, если записывать не весь экран, а только одно приложение, функция недоступна.

Можно настроить фон для своего изображения, вплоть до прозрачного.

Функция пока тестируется и может измениться. Первыми её получат смартфоны Google Pixel.