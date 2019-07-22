В Android появилась отправка сообщений с экрана блокировки

Это новая опция для «Ассистента» Google. Раньше компания не разрешала отправлять сообщения голосовыми командами, когда смартфон заблокирован. Хотя это довольно удобно. Останавливали компанию, вероятно, требования безопасности. Сейчас же она пытается найти компромисс. Скорее всего, если тесты на небольшой группе пользователей завершатся успешно, опция может появиться у всех владельцев Android.

Голосовая команда в данном случае простая. Нужно обратиться к заблокированному смартфону и сказать что-нибудь в духе: «Отправь сообщение Маме Как дела?». По этой команде «Ассистент» отправит сообщение и предоставит визуальное и голосовое подтверждение.