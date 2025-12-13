В Android появится функция блокировки отдельных приложений

Опубликовано 13 декабря 2025, 12:001 мин.
В Android появится функция блокировки отдельных приложенийGoogle готовит новую функцию блокировки отдельных приложений
Google тестирует новую функцию для Android, которая позволит блокировать доступ к отдельным приложениям. Информация появилась благодаря ранней версии Android, обнаруженной Android Authority в сборке Canary 2512. По данным издания, компания работает над встроенной системой App Lock, которая будет доступна в Android 17.
© Ferra.ru
Она позволит защищать выбранные приложения без использования отдельной «зоны» Private Space и без установки сторонних программ.
Ожидается, что для разблокировки будет использоваться привычная биометрия — отпечаток пальца или лицо. Судя по всему, функция не появится в Android 16 и выйдет только в следующей версии — Android 17.
Сможете оставить свой Pixel или Samsung детям, друзьям или коллегам, не переживая, что они увидят «лишнее».