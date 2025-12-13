В Android появится функция блокировки отдельных приложений

Она позволит защищать выбранные приложения без использования отдельной «зоны» Private Space и без установки сторонних программ.

Ожидается, что для разблокировки будет использоваться привычная биометрия — отпечаток пальца или лицо. Судя по всему, функция не появится в Android 16 и выйдет только в следующей версии — Android 17.

Сможете оставить свой Pixel или Samsung детям, друзьям или коллегам, не переживая, что они увидят «лишнее».