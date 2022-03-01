В Android-смартфонах разрешат контролировать яркость фонарика

По информации источника, Google может добавить функцию управления яркостью вспышки камеры. То есть можно будет настраивать яркость фонарика. Эта опция уже есть на устройствах iOS, а также Samsung предлагает её в своей прошивке One UI.

Однако стоит понимать, что не все устройства Android смогут реализовать эту функцию после обновления до Android 13. Для управления яркостью вспышки требуется аппаратный интерфейс, который имеют не все телефоны.