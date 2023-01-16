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19:48, 16 января 2023
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В Android-смартфонах теперь можно записать собственный звук для будильника

Может быть мяуканье вашей кошки

Смартфоны Pixel получили возможность записывать собственные звуки будильника и таймера. Как обычно, в будущем эта опция может стать доступна и на других Android-устройствах.

В Android-смартфонах теперь можно записать собственный звук для будильника

Фото: Unsplash

По сути, Google упростила настройку пользовательского звука для будильника. Можно было устанавливать собственные аудиозаписи и раньше, но тогда вам пришлось бы копировать файлы с помощью приложения файлового менеджера, а затем добавлять их с помощью настроек. Теперь вам не нужно делать всю эту работу, потому что есть возможность записывать звуки прямо в приложении «Часы».

Когда опция появится во всех смартфонах, пока неясно.

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