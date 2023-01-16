В Android-смартфонах теперь можно записать собственный звук для будильника

По сути, Google упростила настройку пользовательского звука для будильника. Можно было устанавливать собственные аудиозаписи и раньше, но тогда вам пришлось бы копировать файлы с помощью приложения файлового менеджера, а затем добавлять их с помощью настроек. Теперь вам не нужно делать всю эту работу, потому что есть возможность записывать звуки прямо в приложении «Часы».

Когда опция появится во всех смартфонах, пока неясно.