В Android впервые за пять лет изменятся обои по умолчанию

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В Android впервые за пять лет изменятся обои по умолчаниюНо увидят их не все
Издание 9to5Google узнало, как выглядят обои по умолчанию в Android 12 AOSP (Android Open Source Project). Оказалось, что они наконец изменятся со времён Android 7.0 Nougat.
Android 7.0 Nougat, вышедшая в 2016 году, привнесла обои с розовым небом и горами. Увидеть их можно, например, на телефонах Pixel, если случаются какие-то ошибки. Ещё это встречается в некастомизированных прошивках (ROM) или при тестировании Dynamic System Update.
В Android 12.1 компания Google установит другие обои по умолчанию. Это более абстрактное изображение.
Напомним, финальный релиз Android 12 ожидается в октябре. В новой версии операционной системы обновлён язык материального дизайна под названием Material You. Он включает в себя новый стиль для виджетов домашнего экрана.