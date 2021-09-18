В Android впервые за пять лет изменятся обои по умолчанию

Android 7.0 Nougat, вышедшая в 2016 году, привнесла обои с розовым небом и горами. Увидеть их можно, например, на телефонах Pixel, если случаются какие-то ошибки. Ещё это встречается в некастомизированных прошивках (ROM) или при тестировании Dynamic System Update.