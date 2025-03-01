В Apple объяснили, почему iPhone 16e не имеет MagSafe

Хотя 16e по-прежнему поддерживает беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт, у него нет кольца MagSafe, а значит, аксессуары и зарядные устройства не будут защелкиваться на месте. Представитель Apple для Daring Fireball якобы объяснил это решение тем, что большинство пользователей предпочитают заряжаться с помощью кабеля. Однако, поскольку MagSafe широко используется как для зарядки, так и для аксессуаров, его отсутствие кажется странным.

Стоимость iPhone 16e начинается от $ 599 в США за 128 Гб памяти и достигает $ 899 за 512 Гб.