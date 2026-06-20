В базе China Telecom раскрыли характеристики Honor X80 Pro Max

Ранее производитель уже говорил, что телефон получит аккумулятор на 11 000 мА·ч и экран с пиковой яркостью 10 000 нит, но теперь, согласно опубликованной информации, новинка будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 5. Операционной системой выступит MagicOS 10.0 на базе Android 16. Диагональ дисплея составит 6,8 дюйма.