В базе China Telecom раскрыли характеристики Honor X80 Pro Max

Опубликовано 20 июня 2026, 16:301 мин.
В базе China Telecom раскрыли характеристики Honor X80 Pro MaxЧто удалось узнать
Презентация Honor X80 Pro Max состоится 22 июня в Китае, но в базе данных оператора China Telecom уже появились характеристики устройства.
© Honor
Ранее производитель уже говорил, что телефон получит аккумулятор на 11 000 мА·ч и экран с пиковой яркостью 10 000 нит, но теперь, согласно опубликованной информации, новинка будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 5. Операционной системой выступит MagicOS 10.0 на базе Android 16. Диагональ дисплея составит 6,8 дюйма.
Камера у смартфона будет одна на задней панели, с разрешением 50 мегапикселей, а фронтальная — 8 мегапикселей. Объём оперативной памяти достигнет 12 ГБ, а основной будет до 512 ГБ. Толщина корпуса — 8,08 мм, вес — 203 грамма.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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