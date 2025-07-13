В базе данных консорциума нашли фото бюджетного Samsung Galaxy S25 FE

Согласно утечке, смартфон поддерживает беспроводную зарядку Qi2. Кроме того, в базе опубликовано «живое» фото устройства. Оно показывает смартфон с тонкими рамками, фронтальной камерой в центре и тремя основными камерами, расположенными вертикально — всё в привычном стиле Samsung.