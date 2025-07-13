В базе данных консорциума нашли фото бюджетного Samsung Galaxy S25 FE

Опубликовано 13 июля 2025, 00:451 мин.
В базе данных консорциума нашли фото бюджетного Samsung Galaxy S25 FEWireless Power Consortium показывает
Хотя Samsung недавно провела презентацию Galaxy Unpacked, компания уже готовится к следующей новинке — Galaxy S25 FE. Устройство появилось в базе данных Wireless Power Consortium, что намекает на скорый запуск.
© Ferra.ru
Согласно утечке, смартфон поддерживает беспроводную зарядку Qi2. Кроме того, в базе опубликовано «живое» фото устройства. Оно показывает смартфон с тонкими рамками, фронтальной камерой в центре и тремя основными камерами, расположенными вертикально — всё в привычном стиле Samsung.
Что известно по характеристикам:
-
Экран: 6,7 дюйма, OLED, 120 Гц (возможно, с разрешением FHD+)
-
Процессор: Exynos 2400 (по данным тестов Geekbench)
-
ОЗУ: 8 ГБ ОС: Android 16
Батарея: 4 700 мАч, быстрая зарядка 45 Вт Камеры: основная — 50 МП, широкоугольная — 12 МП, телеобъектив — 8 МП, фронтальная — 12 МП Samsung пока официально не подтверждает дату выхода.