В базе IMEI нашли смартфоны Vivo V80 и S2

Vivo V80 имеет модельный номер V2630. Технических подробностей пока нет, но инсайдеры связывают его с моделью Vivo S60, которая должна выйти в Китае уже в этом месяце. В таком случае V80 получит: 6,59‑дюймовый экран OLED 1,5K, процессор Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятор на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 90 Вт, камеру с перископическим зумом (Sony IMX8), ультразвуковой отпечаток пальца под экраном, металлическую рамку и защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.