В бенчмарке AnTuTu новый лидер — OnePlus Ace 2 Pro

Список продолжают такие сильные соперники, как iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro. При составлении рейтинга AnTuTu учитываются не максимальные, а средние показатели, результаты не менее 1000 тестов, проведенных с 1 по 31 августа 2023 года. Модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не включались.