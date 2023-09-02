В бенчмарке AnTuTu новый лидер — OnePlus Ace 2 Pro

В бенчмарке AnTuTu новый лидер — OnePlus Ace 2 ProЗа ним следуют смартфоны iQOO, Vivo и RedMagic
В последнем рейтинге AnTuTu за август 2023 года произошла заметная смена лидера: на заветное первое место вышел OnePlus Ace 2 Pro. Этот смартфон, выпущенный в Китае 23 августа, быстро завоевал статус бестселлера. На втором месте - iQOO 11S, а на третьем - RedMagic 8S Pro+.
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Примечательно, что все устройства, занявшие первые места в этом списке, построены на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что свидетельствует о значительном отходе моделей на базе платформы MediaTek Dimensity 9200+ с лидерских мест.
Список продолжают такие сильные соперники, как iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro. При составлении рейтинга AnTuTu учитываются не максимальные, а средние показатели, результаты не менее 1000 тестов, проведенных с 1 по 31 августа 2023 года. Модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не включались.