В бета-версии HyperOS нашли ИИ в стиле ChatGPT

Опубликовано 16 июня 2024, 20:15
1 мин.
В бета-версии HyperOS нашли ИИ в стиле ChatGPTЭто мы ждем
Xiaomi делает успехи в области искусственного интеллекта, представив последнюю бета-версию HyperOS для Xiaomi 14, где нашли ИИ-функции в приложении "Заметки".
© Xiaomi
Кацпер Скржипек, разработчик, обнаружил, что новое приложение "Заметки" включает в себя резюме записей, созданные искусственным интеллектом. Эта функция, как и ChatGPT, позволяет ИИ генерировать резюме написанного или вставленного текста и дополнять их соответствующей веб-информацией. Вставка текста из буфера обмена тоже имеется.
Функции ИИ в HyperOS требуют подключения к Интернету, все действия происходят на стороне сервера, а не устройства. Интересно, что Скржипек обнаружил механизм цензуры при обобщении контента.
Осталось дождаться официального релиза.