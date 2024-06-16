В бета-версии HyperOS нашли ИИ в стиле ChatGPT

Кацпер Скржипек, разработчик, обнаружил, что новое приложение "Заметки" включает в себя резюме записей, созданные искусственным интеллектом. Эта функция, как и ChatGPT, позволяет ИИ генерировать резюме написанного или вставленного текста и дополнять их соответствующей веб-информацией. Вставка текста из буфера обмена тоже имеется.