В ближайшее время флагманские смартфоны перейдут на новый тип экранов

Такой прогноз дал сетевой инсайдер Ice Universe. В своём твиттере он написал, что к 2021 году все флагманские смартфоны будут оснащаться экранами с частотой обновления 90 Гц и более.

Показывать картинку настолько же плавно, насколько может дисплей с 90 Гц, пока не способны даже последние iPhone (нет, у них частота обновления экрана не 120 Гц). С такими характеристиками экрана недавно вышел, например, смартфон OnePlus 7 Pro. Хотя у него имеется и режим 60 Гц. Пользователи, попробовавшие повышенную частоту обновления, говорят, что возвращаться обратно к пониженной уже не нет смысла.

Поэтому Ice Universe уверен, что со временем на рынке полностью исчезнут флагманские смартфоны с экранами на 60 Гц.

Фото: The Verge