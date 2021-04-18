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В браузере Chrome появится удобная функция для создания ссылок
Можно сделать ссылку на определённый фрагмент
Новая функция в браузере Chrome 90 позволит создать ссылку на определённый фрагмент на веб-странице. Так можно будет удобно делиться с друзьями тем, что заинтересовало вас в тексте больше всего.
Такая функция ранее работала как расширение Link to Text Fragment. Теперь же Google добавляет опцию в сам Chrome.
Пока нововведение доступно не всем пользователям. Опция разворачивается постепенно. Чтобы ею воспользоваться, нужно зайти на веб-страницу, выделить текст, на который хочется создать ссылку, сделать правый клик мыши и выбрать «copy link to highlight». В конце URL появится знак «#». Этой ссылкой можно поделиться с друзьями, и они перейдут на определённый фрагмент страницы.
Google сообщила, что новая опция доступна для десктопной и Android-версии браузера для некоторых пользователей. На iOS появится чуть позже.