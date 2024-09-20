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Опубликовано 20 сентября 2024, 18:14
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В Британии намекнули на возможность взрывов миллионов iPhone по всему миру

Аналитик предупредил о потенциально новой тактике ведения войны
Марк Алмонд, директор Оксфордского института кризисных исследований, выразил тревогу по поводу последствий недавней операции Израиля, когда взорвались пейджеры в Ливане, и предположил, что она может означать новую эру военных действий, пишет Лента.ру.
В Британии намекнули на возможность взрывов миллионов iPhone по всему миру
© Ferra

В своей колонке для Daily Mail Алмонд сравнил одновременное уничтожение многочисленных боевиков «Хезболлы» с «Перл-Харбором XXI века», подчеркнув беспрецедентное воздействие такого скоординированного удара.

Он высказал предположение о потенциале будущих конфликтов, в которых страны смогут использовать новые военные технологии против своих противников. Алмонд задал провокационный вопрос: «сколько времени пройдет, прежде чем президент России Владимир Путин или руководитель Китая Си Цзиньпин придумают, как заставить миллионы iPhone по всему миру сгореть в карманах их врагов?».

Это беспокойство возникло после инцидента 17 сентября, когда пейджеры, связанные с боевиками «Хезболлы», взорвались по всему Ливану, ранив более 2 000 человек, включая иранского посла.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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