В своей колонке для Daily Mail Алмонд сравнил одновременное уничтожение многочисленных боевиков «Хезболлы» с «Перл-Харбором XXI века», подчеркнув беспрецедентное воздействие такого скоординированного удара.

Он высказал предположение о потенциале будущих конфликтов, в которых страны смогут использовать новые военные технологии против своих противников. Алмонд задал провокационный вопрос: «сколько времени пройдет, прежде чем президент России Владимир Путин или руководитель Китая Си Цзиньпин придумают, как заставить миллионы iPhone по всему миру сгореть в карманах их врагов?».

Это беспокойство возникло после инцидента 17 сентября, когда пейджеры, связанные с боевиками «Хезболлы», взорвались по всему Ливану, ранив более 2 000 человек, включая иранского посла.