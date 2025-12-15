Телефоны
Опубликовано 15 декабря 2025, 15:00
1 мин.

В будущих смартфонах Honor появится 200-МП сенсор

Новая высокотехнологичная камера
Согласно данным СМИ, Honor может в ближайшем будущем оснастить свои смартфоны камерой с высокой разрешающей способностью и продвинутым зумом. В настоящее время идут тесты.
© Honor

Речь идёт о сенсоре с разрешением около 200 мегапикселей и возможностью перископической съемки.

Информация указывает на то, что в основе камеры будет лежать сенсор китайского производства. Ранее сообщалось, что аналогичные компоненты разрабатываются несколькими производителями.

Инсайдеры не так давно сообщали, что новые 200-мегапиксельные телеобъективы создает далеко не один китайский производитель. Будет ли Honor одной из первых – узнаем совсем скоро.

Автор:Максим Многословный
Теги:
#камера
,
#Honor