В Cеть слили характеристики OnePlus Ace 7: до 240 Гц, 9000 мА·ч

Судя по утечке, у Ace 7 будет плоский 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K. Но ещё он будет удивлять частотой обновления. Минимальная «гарантированная» составит 185 Гц, при этом в тестах она достигает 240 Гц.

Также инсайдер утверждает, что смартфон получит батарею на 9000 мА·ч. Поддерживаться будет быстрая зарядка мощностью 100 Вт (по проводу).

Кроме того, внутри инженерного образца обнаружили вентилятор. Правда, пока неизвестно, войдёт ли он в финальную версию.

Как и предшественник, OnePlus Ace 7 ожидается в четвёртом квартале года.